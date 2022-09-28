В Краснодаре проходит траурная акция в память о погибших детях в Ижевске
Игрушки и цветы можно оставить у поклонного креста собора Александра Невского
28 сентября весь день у поклонного креста собора вспоминают жертв нападения на школу в Ижевске. На этом же месте вечером, в 19:00, зажгут свечи и объявят минуту молчания.
26 сентября в школу № 88 в Ижевске пришел 34-летний выпускник с оружием. Он устроил стрельбу. В результате, по информации СК, погибли 11 детей и 4 взрослых. После количество погибших выросло до 17. Раненые, больше 20 детей остаются в больницах.
В Удмуртской Республике траур по погибшим продлится до 29 сентября. Со дня трагедии к ижевской школе № 88 жители несут свечи, игрушки и цветы.
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