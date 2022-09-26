В школе Ижевска застрелили 13 человек. После этого мэрия Краснодара пообещала усилить охрану в школах

Утром 26 сентября в ижевскую школу № 88 ворвался 34-летний выпускник и открыл стрельбу

В школе № 88 Ижевска утром 26 сентября неизвестный открыл стрельбу. По данным телеграм-каналов, мужчина в чёрной одежде ворвался в учреждение во время урока, застрелил охранника и зашел в один из учебных кабинетов.

Жертвами трагедии стали 13 человек. Среди них два охранника, учителя и семеро несовершеннолетних. Еще 14 детей и 7 взрослых ранены, сообщили в пресс-службе СК РФ. Их состояние оценивается как среднее и тяжёлое. Обновление 16:11: В СК сообщили, что число погибших увеличилось до 15. Из них 11 — дети. Обновление 17:30: Число погибших возросло до 17 человек. Стрелявшим оказался 34-летний выпускник Артём Казанцев. Он имел при себе два пистолета и большой запас патронов. В Росгвардии добавили, что у него не было разрешения на оружие. Кроме того, мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Также отмечается, что на пистолетах были самодельные плетёные брелки со словами «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ), а также именами американских школьников, устроивших массовое убийство в 1999 году — Эрика и Дилана.

В СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что до 29 сентября в республики объявили траур по погибшим. Родственникам пострадавших и убитых окажут психологическую помощь. «Известия» сообщили, что тревожную кнопку нажала сменщица гардеробщицы. По словам женщины, учреждение охраняли сотрудники ЧОПа «Щит». В пресс-службе мэрии Краснодара сказали, что в городских школах усилят меры безопасности. В том числе власти пообещали ограничить взрослым доступ на территории учебных заведений. Это касается и родителей. Теперь они смогут попасть в школу только по предварительной договорённости с педагогами. Отметим, директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов говорил, что на охрану школ в городе направили более 350 млн рублей. По его словам, сотрудники ЧОП во многих учебных заведениях должны дежурить с 7:00 до 19:00. Также Некрасов добавил, что во всех школах есть тревожные кнопки. А весной 2022 года в мэрии сообщили, что в школах Краснодара установили 6 тыс. 243 камеры, из которых 5 тыс. 173 — наружного наблюдения. А на базе школ № № 102, 34 и 30 запустили пилотный проект интеллектуального видеонаблюдения «Безопасная школа».