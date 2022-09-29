Гастроярмарка от Андрея Матюхи, 12 открытых спектаклей и кинопоказы. Рассказываем, чего ещё ждать от фестиваля «Александровская крепость»

1 и 2 октября в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района пройдёт фестиваль «Александровская крепость», организованный фондом «Вольное Дело» Олега Дерипаски

На фестивале пройдут концерты аутентичного и современного фольклора, кинопоказы с актером Никитой Ефремовым, спектакли от РАМТ и школы-студии МХАТ, ремесленные мастер-классы и гастроярмарка от лучшего шеф-повара юга России Андрея Матюхи. Всю программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Гости мероприятия окунутся в настоящую жизнь казачьего хутора, которым на время станет площадка фестиваля. Четыре тематических зоны, символизирующие весну, лето, зиму и осень, расскажут гостям о казачьем быте в разное время года. Здесь можно будет попробовать сезонные блюда от аргатовских хозяюшек и современных шеф-поваров, поучаствовать в ремесленных мастерских и мастер-классах по традиционному земледелию.

На главной сцене фестиваля состоятся концерты группы Отава Ё, Тины Кузнецовой, проекта Zventa Sventana, Hodila Izba и Московского казачьего хора. Лучшие исполнители традиционной казачьей песни — Наталья Сербина, коллективы «Воля», «Станица» и другие — выступят вместе с финалистами песенного конкурса «Александровская крепость». Завершит музыкальную часть фестиваля выступление главной фолк-певицы России — Пелагеи.

Театральная программа фестиваля включает в себя 12 открытых спектаклей от режиссеров и артистов московского театра РАМТ, а также театральную лабораторию — экспериментальный формат спектаклей в живом диалоге режиссеров и артистов. Специально для фестиваля «Александровская крепость» режиссеры и артисты краснодарских театров объединились с выпускниками Школы-студии МХАТ и ГИТИСа, чтобы представить свое видение «кубанского Чехова» Николая Канивецкого и его рассказов «На кордоне», «Под Рождество», «Лемишка», «Контрабандный чай», «Граммофон», «За варениками» и других.

Среди мероприятий фестиваля также: киноклуб с актером Никитой Ефремовым, в рамках которого покажут и обсудят шедевры отечественного кино, посвященного жизни казаков;

показ коллекции современной одежды по мотивам казачьего костюма от краснодарского дизайнера Ольги Колибри;

конные прогулки;

рыбалка;

винная дегустация от семейной винодельни Литавщуков.

Все площадки будут работать с 10.00 до 19.00. Из Краснодара до места проведения фестиваля в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района 1 и 2 октября можно будет добраться на бесплатных автобусах — они будут отправляться от площади вокзала Краснодар-1 и обратно каждый час с 9.00 до 18.00.

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

«Александровская крепость» — крупнейший на постсоветском пространстве фестиваль традиционной казачьей культуры. Он посвящён казачьей музыке, диалектам, быту, ремесленным и кулинарным традициям и является итоговым мероприятием одноимённого конкурса казачьей песни.