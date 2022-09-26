В генплане Сочи не будет территорий для строительства многоквартирных домов

К 1 ноября проект Генерального плана Сочи будет представлен на согласование. В генплане не будет запланировано мест для строительства новых домов

По информации администрации Сочи, завершено обсуждение концепции нового Генерального плана. Сейчас специалисты приступили к шестому этапу — разработке проекта. Он будет представлен на согласование до 1 ноября 2022 года.

Концепция Генплана предполагает создание нескольких кластеров, где будут сосредоточены объекты социальной инфраструктуры. Проект рассчитан до 2032 года.

Северный кластер будет расположен в микрорайоне Мамайка. Его площадь составит 14 гектаров. Здесь будет 5 детских садов, спортивный комплекс с бассейнами и залами.

Западный кластер будет в районе улицы Фадеева. На 8 гектарах построят две школы, два детских сада, спортобъекты и поликлинику.

Два социальных кластера площадью 23 гектара будут на территории села Верхний Юрт. При этом территорий для нового строительства многоэтажных домов не предусмотрено.

«Проектом нового Генерального плана Сочи не планируется выделение территории для нового строительства многоквартирных жилых домов. В текущих условиях корректировки Генплана в Сочи ведется строительство жилых объектов, разрешения на строительство которых были выданы ранее. Вместе с тем, сохранится возможность строительства новых жилых объектов в условиях действующих договоров о комплексном развитии территории и в условиях заключения новых договоров, если инвестор принимает на себя обязанности по реализации прав обманутых дольщиков. Генеральным планом реновация в Сочи не предусмотрена», — рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

Согласно концепции, в городе планируют строительство 350 школ, детских садов, объектов дополнительного образования и здравоохранения. Под социально значимое строительство выделено 605 гектаров.

Ограничение на строительство в Сочи ввели еще летом 2021 года. Тогда их назвали временными, не уточняя сроки. Мэр города подчеркнул, что ограничения необходимы, чтобы курорт развивался. Также нужно было снизить нагрузку на коммунальные сети и дороги.