На реконструкцию набережной в Абрау-Дюрсо потратят больше 100 млн рублей

Под Новороссийском в Абрау-Дюрсо начали реконструировать набережную. На это потратят больше 100 млн рублей

На сайте Новороссийска написали, что в Абрау-Дюрсо началась реконструкция набережной. Предполагается, что прогулочная зона составит 923 метра и будет разделена на три участка.

Тендер о реконструкции размещен на сайте госзакупок. На все работы потратят 100 млн 174 тыс. рублей. Подрядчиком выбрали ООО ПМК-4 «Южводопровод». Строительство планируют завершить до 31 октября 2023 года. К первому этапу работ должны были приступить 1 сентября.

По данным «Спарк Интерфакс», ООО ПМК-4 «Южводопровод» зарегистрирована в городе Крымске. Учредителем является Владимир Уткин. Основным видом деятельности компании является подготовка строительных площадок. Также организация занимается строительством зданий, автомагистралей и водных сооружений. В отношении компании было 49 судебных дел.

В июле в пресс-службе мэрии Новороссийска говорили, что берегоукрепление для новой набережной сделают из камня, а прогулочную зону из плитки. «Наша газета» писала, что на первом участке от парусной школы до церкви расширят пешеходную зону и установят освещение. На втором участке от Petit cafe до парка уложат новое покрытие, установят скамейки и сделают берму для подхода к воде. А на третьем появится пристань.

Ранее Юга.ру рассказывали, что зимой озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную и парк.

Также известно, что в Абрау-Дюрсо хотят создать туристический кластер за 15 млрд рублей. Проектом займется ООО «Визит Абрау». Планируется, что на курорте появится гостиницы, глэмпинги, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс и аква-комплекс. Первый объект — отель на 111 номеров (4 звезды) Abrau Light Resort & SPA — хотят открыть до конца 2022 года на берегу озера Абрау.