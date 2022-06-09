В Абрау-Дюрсо хотят построить туристический кластер за 15 млрд рублей

Созданием кластера займется ООО «Визит Абрау». Его учредители — АО «Туризм.РФ» и ПАО «Абрау-Дюрсо»

Вице-президент по туризму и специальным проектам ПАО «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова рассказала «РБК Краснодар» о планах по созданию туристического кластера на территории курорта Абрау-Дюрсо под Новороссийском. За 10 лет в развитие курорта планируется инвестировать 15 млрд рублей.

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По словам Ирины Гончаровой, проект, который совместно будут выполнять госкорпорация «Туризм.РФ» и ПАО «Абрау-Дюрсо», предполагает строительство шести средств размещения. В целом в рамках проекта должны появиться новые гостиницы, глэмпинги, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс, аква-комплекс. Первый объект — отель на 111 номеров (4 звезды) Abrau Light Resort & SPA — планируют открыть до конца 2022 года на берегу озера Абрау. Там будут ресторан, спа-центр, тренажерный зал и панорамный бар.

АО «Туризм.РФ» создали в декабре 2020 года по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Госкорпорация занимается развитием внутреннего и выездного туризма.

Кроме того, собираются вложить деньги в реконструкцию центра поселка: строительство набережной и альтернативной автодороги.