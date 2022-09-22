В Краснодаре представят новый спектакль — «Война и мир»

В Краснодарском молодёжном театре в начале ноября состоится премьера спектакля «Война и мир» по одноимённому роману-эпопее Льва Толстого

Сценарий создал режиссёр Александр Плотников. Действие происходит в разные эпохи с двумя семьями, одна из которых читает книгу «Война и мир». Из романа Толстого постановщик взял только одну линию — историю Болконских, проживающих в Лысых Горах.

Художником выступил Константин Соловьёв. В спектакле заняты артисты Александр Теханович, заслуженный артист России Дмитрий Морщаков, заслуженная артистка Кубани Светлана Кухарь, Анастасия Радул, Виктория Кузнецова, Инга Аничкина, Полина Шипулина, Алексей Суханов, Евгений Парафилов, Денис Юров и другие.

Премьера намечена на 3 ноября. Билеты скоро появятся в продаже. Следите за новостями.

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