В Краснодарском крае на 46% выросло число вакансий для людей с инвалидностью

С начала года резко выросло количество вакансий для людей с инвалидностью. Краснодарский край занял четвертое место в стране по этому показателю

Всего с начала года работодатели Кубани разместили на одном из крупнейших рекрутинговых порталов 6,6 тыс. предложений для соискателей с особенностями здоровья. Краснодарский край занимает четвёртое место в России по этому показателю.

На долю региона приходится 4% от общего числа вакансий по стране. А всего по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло на 46%. Об этом сообщает PR-служба крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Больше всего предложений для людей с инвалидностью отмечено в Москве (13%), Санкт-Петербурге (7%) и Московской области (7%). Чаще всего соискателей с инвалидностью приглашают предприятия, которые работают в отраслях:

информационные технологии (39%),

финансы (11%),

образование (10%),

перевозка и логистика (7%),

ритейл (5%),

медицина и фармацевтика (2%),

СМИ и маркетинг (2%).

В России фактический уровень трудоустройства инвалидов существенно не повысился. В 2021 году, по данным Росстата, около 14% инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда, работали, в то время как общая доля занятого населения составляет 58,5%.

Недавно Юга.ру рассказывали историю Евгения Князева из Сочи, который организует инклюзивные туры. О том, как парализованный сочинец развивает туризм для людей с инвалидностью в России можно почитать здесь.