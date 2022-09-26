В Краснодарском крае на 46% выросло число вакансий для людей с инвалидностью

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

С начала года резко выросло количество вакансий для людей с инвалидностью. Краснодарский край занял четвертое место в стране по этому показателю

Всего с начала года работодатели Кубани разместили на одном из крупнейших рекрутинговых порталов 6,6 тыс. предложений для соискателей с особенностями здоровья. Краснодарский край занимает четвёртое место в России по этому показателю.

На долю региона приходится 4% от общего числа вакансий по стране. А всего по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло на 46%. Об этом сообщает PR-служба крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России. 

Больше всего предложений для людей с инвалидностью отмечено в Москве (13%), Санкт-Петербурге (7%) и Московской области (7%). Чаще всего соискателей с инвалидностью приглашают предприятия, которые работают в отраслях:

  • информационные технологии (39%), 
  • финансы (11%), 
  • образование (10%), 
  • перевозка и логистика (7%), 
  • ритейл (5%), 
  • медицина и фармацевтика (2%), 
  • СМИ и маркетинг (2%).

В России фактический уровень трудоустройства инвалидов существенно не повысился. В 2021 году, по данным Росстата, около 14% инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда, работали, в то время как общая доля занятого населения составляет 58,5%.

Недавно Юга.ру рассказывали историю Евгения Князева из Сочи, который организует инклюзивные туры. О том, как парализованный сочинец развивает туризм для людей с инвалидностью в России можно почитать здесь.   

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