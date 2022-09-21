Между Краснодаром и Минводами из-за ремонта отменили пригородные поезда

Электрички между Краснодаром и Минводами не будут ходить четыре дня из-за ремонта железнодорожного пути

Между Краснодаром и Минводами на четыре дня отменили пригородные поезда. Электрички не будут ходить 21, 23, 28 и 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Причина — плановый ремонт железной дороги. В Усть-Лабинском районе с 22 сентября до 1 октября запланирован ремонт путей. С 22 по 24 сентября будет закрыто движение через переезды по улице Вольная в городе Усть-Лабинске и в поселке Двубратском. А с 28 сентября по 1 октября закроют переезды по улице Гагарина в Усть-Лабинске и улице Мира в станице Воронежской .

21, 23, 28, и 30 сентября отменили пригородный поезд сообщением Минеральные Воды — Коноково — Армавир-Ростовский — Кавказская — Краснодар-1.

22, 24, 29 сентября и 1 октября отменили поезда сообщением Краснодар-1 — Кавказская — Армавир-Ростовский — Коноково — Минеральные Воды.

Ранее Юга.ру писали, что из аэропорта Сочи запустили дополнительные электрички в Краснодар и Ростов-на-Дону.