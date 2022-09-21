В Крыму откроют участки для голосования жителей Херсонской области

Для жителей Херсона в Крыму откроют участки для голосования на референдуме, который начнется 23 сентября

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС, что в Крыму для жителей Херсона откроют участки для голосования на референдуме. По его словам,такое решение приняли из-за большого количества херсонцев, приехавших в республику.

«Будут открыты участки в Крыму. Как мы знаем, очень много херсонцев выехали в Крым, особенно из тех районов, которые находятся в буферной зоне, [где] ведутся боевые действия», — сказал Стремоусов.

Ранее Юга.ру писали, что Общественные палаты ДНР, ЛНР, а также общественный совет Херсонской области попросили как можно скорее провести референдум о вхождении в состав России. Позже власти приняли решение назначить референдум на 23-27 сентября.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республика готова оказать помощь на этапе подготовки и организации референдума.