В Краснодаре открылась выставка скульптуры «В поисках древних корней»

Экспозиция приурочена к 70-летию автора, она включает 129 работ: скульптурные композиции, объемная мелкая пластика, макеты, фотографии, графические листы Алана Корнаева и его сына Ричарда. Музей Коваленко дополнил её фондовыми произведениями «Семья» и «Мальчик с ягненком».

Корнаев — один из ведущих мастеров станковой и монументальной скульптуры юга России. Он родился в Северной Осетии, потом по распределению после института приехал в Краснодарский край и остался.

Выставка будет работать до 16 октября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей.