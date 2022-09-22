В Краснодаре открылась выставка скульптуры «В поисках древних корней»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 22 сентября открылась персональная выставка Алана Корнаева «В поисках древних корней»

Экспозиция приурочена к 70-летию автора, она включает 129 работ: скульптурные композиции, объемная мелкая пластика, макеты, фотографии, графические листы Алана Корнаева и его сына Ричарда. Музей Коваленко дополнил её фондовыми произведениями «Семья» и «Мальчик с ягненком».

Корнаев — один из ведущих мастеров станковой и монументальной скульптуры юга России. Он родился в Северной Осетии, потом по распределению после института приехал в Краснодарский край и остался.

Выставка будет работать до 16 октября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 20 сентября открылась экспозиция-исследование городских монументальных мозаик «Осколки прошлого». Экспонаты созданы в период с 1960 по 2000 годы.

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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