В Краснодаре открылась выставка мозаик

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 20 сентября открылась экспозиция-исследование городских монументальных мозаик «Осколки прошлого», созданных в период с 1960 по 2000 годы

Кураторы работали над проектом более года и за это время смогли выявить более 50 панно, многие из которых располагаются на закрытых территориях, таких как больницы, заводы, пожарные части, — сообщает пресс-служба выставочного зала. Основная задача состояла в том, чтобы определить авторов эскизов и даты их создания.

Специально для выставки создали схему Краснодару с расположением мозаичных панно. С её помощью можно не только узнать информацию о них, но и отправиться в самостоятельную экскурсию по городу, чтобы увидеть их воочию.

Экспозиция состоит из информационных стендов, видеоматериалов, оригинальных эскизов, архивных фотографий, образцов смальты (кубики или пластинки из цветного непрозрачного стекла), рабочий инструменты художников.

Выставка будет работать до 9 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале работает экспозиция «Рене Магритт. За гранью реальности». Представлено более 80 репродукций работ известного бельгийского художника-сюрреалиста, выполненных в технике жикле. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

В парке «Краснодар» пройдёт бесплатный концерт Вани Дмитренко и показ фильма «Паразиты»
В Крыму приводят в порядок подвалы жилых домов. Губернатор Севастополя поручил подготовить все бомбоубежища
В Краснодаре открылась выставка мозаик
В Краснодарском крае задержали активистов, которые фотографировали могилы погибших военных
В Краснодарском крае 62-летняя туристка сорвалась с обрыва
Путешествие на безвизовом лайнере из Сочи в Турцию подорожает на 10 тыс. рублей

Лента новостей

Суфлёры, доступная среда и контроль&nbspCO2
Вчера, 14:50
Суфлёры, доступная среда и контроль CO2
Рассказываем, как выглядят и работают «умные» офисы ВТБ
В Краснодарском крае задержали активистов, которые фотографировали могилы погибших военных
Вчера, 18:18
В Краснодарском крае задержали активистов, которые фотографировали могилы погибших военных
На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы
Вчера, 10:59
На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы
В городе объявили штормовое предупреждение

Реклама на сайте