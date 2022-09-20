В Краснодаре открылась выставка мозаик

В Краснодарском краевом выставочном зале 20 сентября открылась экспозиция-исследование городских монументальных мозаик «Осколки прошлого», созданных в период с 1960 по 2000 годы

Кураторы работали над проектом более года и за это время смогли выявить более 50 панно, многие из которых располагаются на закрытых территориях, таких как больницы, заводы, пожарные части, — сообщает пресс-служба выставочного зала. Основная задача состояла в том, чтобы определить авторов эскизов и даты их создания.

Специально для выставки создали схему Краснодару с расположением мозаичных панно. С её помощью можно не только узнать информацию о них, но и отправиться в самостоятельную экскурсию по городу, чтобы увидеть их воочию.

Экспозиция состоит из информационных стендов, видеоматериалов, оригинальных эскизов, архивных фотографий, образцов смальты (кубики или пластинки из цветного непрозрачного стекла), рабочий инструменты художников.

Выставка будет работать до 9 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.