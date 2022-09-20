В Абхазии запретили стрелять на свадьбах. Но из ружья все-таки можно

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

  • Охотничье ружье © Фото с сайта pixabay.com
    Охотничье ружье © Фото с сайта pixabay.com

В Абхазии милиция будет задерживать людей, стреляющих на свадьбах. Можно только в честь невесты и только из охотничьего ружья

В республике Абхазия милиция будет задерживать людей, которые стреляют во время массовых гуляний. Об этом сообщил начальник РОВД администрации Гудаутского района Зосма Гицба.

Он уточнил, что речь не идет об охотничьих ружьях. По абхазским традициям, когда в дом приводят невесту, из такого вида оружия производится несколько выстрелов в воздух. 

«Не имеет значения, где проходит свадьба — в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть на это силы», — отметил Гицба.

Начальник Гудаутского РОВД также обратился к главам сел с просьбой донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.

По его словам, задержание за стрельбу из автомата или пистолета повлечет за собой не только задержание, но и уголовного дела.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на свадьбе в Карачаево-Черкесии четыре человека получили огнестрельные ранения. А до этого житель Сочи решил развлечь гостей на свадьбе стрельбой из автомата, на него завели дело.

Оружие Полиция Традиции

Новости

В Чёрном море прошел шторм. В Геленджике после непогоды пришлось чистить пляжи от водорослей
В Москве выступят творческие коллективы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии
Через Краснодарский край и Адыгею пройдёт кругосветная экспедиция
Крым заявил о готовности открыть избирательные участки во время референдумов. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области могут войти в состав РФ
«Речь идёт о войне». Депутат из Сочи призвал к мобилизации, в УК вводят понятие «военное положение»
Под Краснодаром нашли тело женщины, которая после ДТП бросила ребёнка и голая сбежала с места происшествия

Лента новостей

«Речь идёт о войне»
Сегодня, 15:12
«Речь идёт о войне»
Депутат из Сочи призвал к мобилизации, в УК вводят понятие «военное положение»
«Нельзя прийти в агентство и сказать: ребята, я в коляске, организуйте мне тур»
Сегодня, 11:30
«Нельзя прийти в агентство и сказать: ребята, я в коляске, организуйте мне тур»
Как парализованный сочинец развивает туризм для людей с инвалидностью
Суфлёры, доступная среда и контроль CO2
Вчера, 14:50
Суфлёры, доступная среда и контроль CO2
Рассказываем, как выглядят и работают «умные» офисы ВТБ

Реклама на сайте