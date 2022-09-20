В Абхазии запретили стрелять на свадьбах. Но из ружья все-таки можно

В Абхазии милиция будет задерживать людей, стреляющих на свадьбах. Можно только в честь невесты и только из охотничьего ружья

В республике Абхазия милиция будет задерживать людей, которые стреляют во время массовых гуляний. Об этом сообщил начальник РОВД администрации Гудаутского района Зосма Гицба.

Он уточнил, что речь не идет об охотничьих ружьях. По абхазским традициям, когда в дом приводят невесту, из такого вида оружия производится несколько выстрелов в воздух.

«Не имеет значения, где проходит свадьба — в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть на это силы», — отметил Гицба.

Начальник Гудаутского РОВД также обратился к главам сел с просьбой донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.

По его словам, задержание за стрельбу из автомата или пистолета повлечет за собой не только задержание, но и уголовного дела.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на свадьбе в Карачаево-Черкесии четыре человека получили огнестрельные ранения. А до этого житель Сочи решил развлечь гостей на свадьбе стрельбой из автомата, на него завели дело.