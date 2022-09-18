Три человека погибли в ДТП в Кавказском районе

Краснодарский край

Распечатать

  • Последствия ДТП в Кавказском районе 18 сентября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras
    Последствия ДТП в Кавказском районе 18 сентября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras
  • Последствия ДТП в Кавказском районе 18 сентября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras
    Последствия ДТП в Кавказском районе 18 сентября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras

Утром 18 сентября в Кавказском районе столкнулись и загорелись два легковых автомобиля; погибли трое

Около 4:30 утра 18 сентября в Кавказском районе на трассе Р-217 «Кавказ» произошло жесткое ДТП: после лобового столкновения легковых «Тойоты Камри» и «Лады Приора» оба автомобиля загорелись. В результате еще до приезда скорой помощи погибли оба водителя, а также пассажир «Тойоты». Как сообщает телеграм-канал «Телетайп №1 Краснодар», в иномарке ехала семья из Московской области — три человека. 10-летний ребенок выжил и доставлен в больницу с многочисленными травмами.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в данный момент идет расследование обстоятельств и причин происшествия.

Ранее на этой неделе на въезде в Краснодар столкнулись два пассажирских автобуса, а 7 сентября крупное ДТП с грузовиками произошло на трассе Ейск — Краснодар.

ДТП Кавказский район

Новости

На автотрассе в Гулькевичском районе нашли 16 раздавленных кабанов
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары
Три человека погибли в ДТП в Кавказском районе
Сергей Галицкий подал заявку на новый бренд вина
Росздравнадзор не нашел нарушений в работе сочинской скорой, не успевшей спасти умирающего прохожего
В Тимашевске и Лабинске тоже отменили фейерверки на День города

Лента новостей

«Есть красота в этом распаде»
16 сентября, 17:49
«Есть красота в этом распаде»
Показываем самые масштабные заброшенные дворцы и санатории в Краснодарском крае и Абхазии
В Краснодарский край эвакуируют семьи с детьми из Харьковской области
Вчера, 10:33
В Краснодарский край эвакуируют семьи с детьми из Харьковской области
В Крыму арестовали преподавателя, который включил украинский клип
16 сентября, 17:11
В Крыму арестовали преподавателя, который включил украинский клип
А до этого — участников свадьбы, танцующих под «Червону калину»

Реклама на сайте