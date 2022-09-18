Три человека погибли в ДТП в Кавказском районе

Около 4:30 утра 18 сентября в Кавказском районе на трассе Р-217 «Кавказ» произошло жесткое ДТП: после лобового столкновения легковых «Тойоты Камри» и «Лады Приора» оба автомобиля загорелись. В результате еще до приезда скорой помощи погибли оба водителя, а также пассажир «Тойоты». Как сообщает телеграм-канал «Телетайп №1 Краснодар», в иномарке ехала семья из Московской области — три человека. 10-летний ребенок выжил и доставлен в больницу с многочисленными травмами.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в данный момент идет расследование обстоятельств и причин происшествия.

Ранее на этой неделе на въезде в Краснодар столкнулись два пассажирских автобуса, а 7 сентября крупное ДТП с грузовиками произошло на трассе Ейск — Краснодар.