В Краснодарском крае столкнулись три грузовика. Двое водителей погибли

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала «Жесть Краснодара и края», t.me/ghestkrd
    © Скриншот телеграм-канала «Жесть Краснодара и края», t.me/ghestkrd

На трассе Краснодар — Ейск водитель грузовика выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП

Около 10:00 на 183 км трассы Краснодар — Ейск в Староминском районе произошло ДТП с тремя грузовиками. В краевом ГИБДД сообщили, что по предварительным данным, водитель «Газели» ехал со стороны Краснодара в сторону Ейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Хендай», который от удара врезался в еще один грузовик «Вольво».

В результате столкновения водители «Вольво» и «Газели» погибли на месте. Водитель «Хендай» не пострадал. На месте ДТП на время перекрыли движение. Сейчас оно восстановлено.

Как писали Юга.ру, в Белореченском районе иномарка сбила четырех человек и врезалась в грузовик. Четверо человек пострадали, один погиб. Ранее еще одно ДТП с грузовиком произошло в Кущевском районе. Там в многотонный автомобиль врезалась маршрутка с пассажирами.

ДТП смерть Староминский район

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В Краснодарском крае столкнулись три грузовика. Двое водителей погибли
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