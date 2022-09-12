В Краснодаре столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали семь человек

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала «Прокуратура Краснодарского края», t.me/proc_23
    © Скриншот телеграм-канала «Прокуратура Краснодарского края», t.me/proc_23

12 сентября на въезде в Краснодар столкнулись автобусы, в которых ехали 25 пассажиров. Пострадало два ребёнка и пять взрослых

В краевой полиции сообщили, что 12 сентября около 14:00 на Ейском шоссе в Краснодаре столкнулись пассажирские автобусы «ПАЗ» и «КАВЗ». В них ехало 25 человек. Изначально было известно о трёх пострадавших: водителе, 20-летней пассажирке и 12-летнем мальчике. 

Позже в прокуратуре Краснодарского края уточнили информацию. К 17:30 количество пострадавших выросло до семи, включая двух детей. Их госпитализировали.

По данным ведомства, автобус не удержал дистанцию с впереди идущим транспортом и въехал в него перед пешеходным переходом. 

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара контролирует административное расследование в связи с ДТП. 

Как писали Юга.ру, в июле под Краснодаром автобус врезался в грузовик, шесть человек попали в больницу.

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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