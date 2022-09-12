В Краснодаре столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали семь человек

12 сентября на въезде в Краснодар столкнулись автобусы, в которых ехали 25 пассажиров. Пострадало два ребёнка и пять взрослых

В краевой полиции сообщили, что 12 сентября около 14:00 на Ейском шоссе в Краснодаре столкнулись пассажирские автобусы «ПАЗ» и «КАВЗ». В них ехало 25 человек. Изначально было известно о трёх пострадавших: водителе, 20-летней пассажирке и 12-летнем мальчике.

Позже в прокуратуре Краснодарского края уточнили информацию. К 17:30 количество пострадавших выросло до семи, включая двух детей. Их госпитализировали.

По данным ведомства, автобус не удержал дистанцию с впереди идущим транспортом и въехал в него перед пешеходным переходом.