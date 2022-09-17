В Краснодаре открыли крупнейший в стране молодежный баскетбольный центр
17 сентября в Краснодаре в поселке Колосистом открыли крупнейший тренировочный баскетбольный центр
Центр станет базой для подготовки молодых баскетболистов профессионального уровня для краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» и сборной России.
Спортивный комплекс на участке более 12 тыс. кв. м расположен в поселке Колосистом. В нем смогут заниматься школьники, которые хотят связать свою жизнь с баскетболом. Помимо академии ФК «Краснодар», центр баскетбола стал второй профессиональной площадкой по подготовке спортсменов в Краснодаре.
Новый спортивный комплекс состоит из трех крытых площадок — центральная с трибунами на 500 посадочных мест, уличная — с профессиональным покрытием для баскетбола 3×3, гостиницей на 45 номеров, тренажерным залом, столовой и кафе.
Ранее Юга.ру показывали, как с высоты выглядит строительство «Города спорта» в Краснодаре. Строительство многофункционального спортивного комплекса началось ещё в 2006 году.