Шанс отыграться. «Краснодар» сразится на домашней арене с «Химками»

18 сентября на своём стадионе футбольный клуб «Краснодар» сыграет с «Химками». До этого краснодарцы крупно проиграли ЦСКА

10 сентября «Краснодар» уступил ЦСКА в Москве со счётом 1:4. Краснодарцы пропустили три пенальти. «Химки» в прошлом туре разошлись нулевой ничьей с «Крыльями Советов». Сейчас «быки» занимают четвертое место в турнирной таблице, на их счету 17 очков. У «Химок» — 8 очков в 9 матчах. Команда всего лишь на 13-й строчке.

Большинство спортивных аналитиков ставят на победу «Краснодара». Вероятность победы команды Александра Сторожука оценивают примерно в 59%.

Матч чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Химки» состоится в воскресенье на стадионе «Краснодар Арена». Начало в 16:30. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».

После провального матча с ЦСКА «Краснодар» оказался в центре скандала. Форвард Джон Кордоба дисквалифицирован на два матча из-за оскорбительных высказываний в адрес судей. Руководство клуба обвинило в доносе журналистов «Матч ТВ».