Шахматный клуб, расхламление со стилистом, йога. Как провести выходные в краснодарском «Собираторе»

Краснодарский экоцентр «Собиратор» пригласил гостей на мероприятия 17-18 сентября. Вход на все встречи — за пожертвование в пользу экоцентра.

17 сентября пройдёт первая встреча шахматного клуба для детей и взрослых. Зовут тех, кто уже умеет играть и хочет попрактиковаться. Можно приходить со своей доской. Начало в 18:00, регистрация здесь.

Утро 18 сентября можно начать с йоги. Посетителей экоцентра научат практике Айенгара. Старт в 9:30, регистрация здесь

18 сентября в 14:00 стилистка Юлия Аносова проведёт лекцию «Вторая жизнь вещей» и расскажет, как экологично избавиться от лишней одежды. «Собиратор» в этот день откроет свой секонд-хенд. В воскресенье любую вещь можно будет купить за 100 рублей. Регистрация на лекцию здесь.