Шахматный клуб, расхламление со стилистом, йога. Как провести выходные в краснодарском «Собираторе»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17-18 сентября экоцентр «Собиратор» научит краснодарцев экологичным практикам

Краснодарский экоцентр «Собиратор» пригласил гостей на мероприятия 17-18 сентября. Вход на все встречи — за пожертвование в пользу экоцентра. 

17 сентября пройдёт первая встреча шахматного клуба для детей и взрослых. Зовут тех, кто уже умеет играть и хочет попрактиковаться. Можно приходить со своей доской. Начало в 18:00, регистрация здесь.

Утро 18 сентября можно начать с йоги. Посетителей экоцентра научат практике Айенгара. Старт в 9:30, регистрация здесь

18 сентября в 14:00 стилистка Юлия Аносова проведёт лекцию «Вторая жизнь вещей» и расскажет, как экологично избавиться от лишней одежды. «Собиратор» в этот день откроет свой секонд-хенд. В воскресенье любую вещь можно будет купить за 100 рублей. Регистрация на лекцию здесь.

Экоцентр «Собиратор» в Краснодаре с мая 2021 года принимает вторсырьё на переработку: бумагу, металл, стекло, пластик и редкие фракции — например, чеки. В будние дни там часто проходят экскурсии для школьников, а каждые выходные устраивают благотворительные лекции и мастер-классы для всех желающих. Собранные средства помогают «Собиратору» продолжать работу.

Где ещё провести время в Краснодарском крае, читайте в афише Юга.ру. 

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