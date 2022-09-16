Шахматный клуб, расхламление со стилистом, йога. Как провести выходные в краснодарском «Собираторе»
17-18 сентября экоцентр «Собиратор» научит краснодарцев экологичным практикам
Краснодарский экоцентр «Собиратор» пригласил гостей на мероприятия 17-18 сентября. Вход на все встречи — за пожертвование в пользу экоцентра.
17 сентября пройдёт первая встреча шахматного клуба для детей и взрослых. Зовут тех, кто уже умеет играть и хочет попрактиковаться. Можно приходить со своей доской. Начало в 18:00, регистрация здесь.
Утро 18 сентября можно начать с йоги. Посетителей экоцентра научат практике Айенгара. Старт в 9:30, регистрация здесь
18 сентября в 14:00 стилистка Юлия Аносова проведёт лекцию «Вторая жизнь вещей» и расскажет, как экологично избавиться от лишней одежды. «Собиратор» в этот день откроет свой секонд-хенд. В воскресенье любую вещь можно будет купить за 100 рублей. Регистрация на лекцию здесь.
Экоцентр «Собиратор» в Краснодаре с мая 2021 года принимает вторсырьё на переработку: бумагу, металл, стекло, пластик и редкие фракции — например, чеки. В будние дни там часто проходят экскурсии для школьников, а каждые выходные устраивают благотворительные лекции и мастер-классы для всех желающих. Собранные средства помогают «Собиратору» продолжать работу.
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