«Пустое место», полёты на воздушных шарах и фестиваль сериалов в горах. 7 вариантов, как провести эти выходные в Краснодарском крае
Чем заняться с четверга по воскресенье в Краснодарском крае: 7 предложений от редакции Юга.ру.
Посетить новое культурное пространство (18+)
На карте Краснодара появилось новое заведение — «Пустое место». 17 сентября там откроют групповую выставку современного искусства «Обратимость». Цель проекта — собрать в одном месте художников разных поколений, а в разнообразии стилей показать творчество как непрерывный процесс.
Билеты можно купить по ссылке, стоимость 400-1500 рублей.
Оценить новый спектакль
В Краснодарском театре драмы имени Горького (улица Театральная, 2) 15-18 сентября пройдут дебютные показы нового спектакля «Космос». Действие происходит в провинциальном городе Б., куда приезжает дважды покоритель космоса Сергей Лысов, чтобы перед третьим полётом повидаться с земляками.
Спектакль по одноименной пьесе драматурга Алексея Житковского поставил Арсений Фогелев.
Отправиться на фестиваль с воздушными шарами
16-18 сентября на территории Северского района, на поляне между станицами Азовская и Убинская, пройдет фестиваль «Своя атмосфера». Главным событием праздника станут подъёмы на светящихся шарах в вечернее небо по сеты приглашённых диджеев.
В программе также интерактивные игры для всей семьи, спортивные состязания, розыгрыши призов от спонсоров, мастер-классы, фаер-шоу, фейерверк, джипинг и конные прогулки, зона фудкорта.
Узнать мистические легенды о Краснодаре
16 и 18 сентября у кафе «Ля Мажор» (улица Кубанская Набережная, 37/3) начнётся пешеходная экскурсия, на которой участникам расскажут, какие мистические истории связаны с парком 30-летия Победы и его обитателями. Подходит для взрослых и детей. Записаться можно по ссылке. Стоимость 400 рублей.
Посмотреть и обсудить с критиком фильм Кустурицы (18+)
В краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной площади» (улица Дзержинского, 100) 17 сентября пройдёт специальный показ комедии «Чёрная кошка, белый кот». В центре сюжета — два цыганских барона, которые сколотили состояние на криминальных делах. Они не виделись уже более 25 лет. Теперь им вместе предстоит решать проблемы, в которые умудрились влипнуть их многочисленные родственники.
После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.
Смотреть главные российские сериалы года в горах Сочи
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» стартует 18 сентября на курорте «Роза Хутор». Крупнейшие российские платформы — START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv — покажут главные сериалы сезона 2022-2023. Также пройдут вечерние смотры новых полнометражных фильмов.
В программе: «Голиаф», «Конец света», «Алиса не может ждать», «Мажор в Сочи», «Комплекс бога», «За полчаса до весны», «С нуля», «Чёрная весна», «Экспресс», «13 клиническая», «Дикие близкие», «Прямой эфир», «Я любила мужа», «Надвое», «Кунгур».
Насладиться музыкально-танцевальным перформансом
18 сентября в краснодарском культурном кластере «Колос» (улица Калинина, 368) покажут перформанс «Пророк» по мотивам одноименной повести философа, художника и писателя Джебрана Халиля Джебрана.
Главный герой произведения решает покинуть родное село и перед отъездом отвечает на вопросы земляков о любви и браке, преступлении и наказании, радости и печали, добра и зла, религии и смерти. В перформансе переплетаются текст, музыка и танцы. Стоимость 800 рублей.