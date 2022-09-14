«Пустое место», полёты на воздушных шарах и фестиваль сериалов в горах. 7 вариантов, как провести эти выходные в Краснодарском крае

В Краснодарском театре драмы имени Горького (улица Театральная, 2) 15-18 сентября пройдут дебютные показы нового спектакля «Космос». Действие происходит в провинциальном городе Б., куда приезжает дважды покоритель космоса Сергей Лысов, чтобы перед третьим полётом повидаться с земляками.

На карте Краснодара появилось новое заведение — «Пустое место». 17 сентября там откроют групповую выставку современного искусства «Обратимость». Цель проекта — собрать в одном месте художников разных поколений, а в разнообразии стилей показать творчество как непрерывный процесс.

Чем заняться с четверга по воскресенье в Краснодарском крае: 7 предложений от редакции Юга.ру.

Отправиться на фестиваль с воздушными шарами

16-18 сентября на территории Северского района, на поляне между станицами Азовская и Убинская, пройдет фестиваль «Своя атмосфера». Главным событием праздника станут подъёмы на светящихся шарах в вечернее небо по сеты приглашённых диджеев.

В программе также интерактивные игры для всей семьи, спортивные состязания, розыгрыши призов от спонсоров, мастер-классы, фаер-шоу, фейерверк, джипинг и конные прогулки, зона фудкорта.

Узнать мистические легенды о Краснодаре

16 и 18 сентября у кафе «Ля Мажор» (улица Кубанская Набережная, 37/3) начнётся пешеходная экскурсия, на которой участникам расскажут, какие мистические истории связаны с парком 30-летия Победы и его обитателями. Подходит для взрослых и детей. Записаться можно по ссылке. Стоимость 400 рублей.

Посмотреть и обсудить с критиком фильм Кустурицы (18+)

В краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной площади» (улица Дзержинского, 100) 17 сентября пройдёт специальный показ комедии «Чёрная кошка, белый кот». В центре сюжета — два цыганских барона, которые сколотили состояние на криминальных делах. Они не виделись уже более 25 лет. Теперь им вместе предстоит решать проблемы, в которые умудрились влипнуть их многочисленные родственники.

После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.