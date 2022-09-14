«Пустое место», полёты на воздушных шарах и фестиваль сериалов в горах. 7 вариантов, как провести эти выходные в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Изображение zirconicusso, Freepik
    © Изображение zirconicusso, Freepik

Чем заняться с четверга по воскресенье в Краснодарском крае: 7 предложений от редакции Юга.ру.

Посетить новое культурное пространство (18+)

На карте Краснодара появилось новое заведение — «Пустое место». 17 сентября там откроют групповую выставку современного искусства «Обратимость». Цель проекта — собрать в одном месте художников разных поколений, а в разнообразии стилей показать творчество как непрерывный процесс.

Билеты можно купить по ссылке, стоимость 400-1500 рублей.

Оценить новый спектакль

В Краснодарском театре драмы имени Горького (улица Театральная, 2) 15-18 сентября пройдут дебютные показы нового спектакля «Космос». Действие происходит в провинциальном городе Б., куда приезжает дважды покоритель космоса Сергей Лысов, чтобы перед третьим полётом повидаться с земляками.

Спектакль по одноименной пьесе драматурга Алексея Житковского поставил Арсений Фогелев.

  • © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
    © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»

Отправиться на фестиваль с воздушными шарами

16-18 сентября на территории Северского района, на поляне между станицами Азовская и Убинская, пройдет фестиваль «Своя атмосфера». Главным событием праздника станут подъёмы на светящихся шарах в вечернее небо по сеты приглашённых диджеев. 

В программе  также интерактивные игры для всей семьи, спортивные состязания, розыгрыши призов от спонсоров, мастер-классы, фаер-шоу, фейерверк, джипинг и конные прогулки, зона фудкорта.

Узнать мистические легенды о Краснодаре

16 и 18 сентября у кафе «Ля Мажор» (улица Кубанская Набережная, 37/3) начнётся пешеходная экскурсия, на которой участникам расскажут, какие мистические истории связаны с парком 30-летия Победы и его обитателями. Подходит для взрослых и детей. Записаться можно по ссылке. Стоимость 400 рублей.

Посмотреть и обсудить с критиком фильм Кустурицы (18+)

В краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной площади» (улица Дзержинского, 100) 17 сентября пройдёт специальный показ комедии «Чёрная кошка, белый кот». В центре сюжета — два цыганских барона, которые сколотили состояние на криминальных делах. Они не виделись уже более 25 лет. Теперь им вместе предстоит решать проблемы, в которые умудрились влипнуть их многочисленные родственники.

После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

  • Затон и парк 30-летия победы в Краснодаре © Фото предоставлено порталу Юга.ру Евгением Геруновым
    Затон и парк 30-летия победы в Краснодаре © Фото предоставлено порталу Юга.ру Евгением Геруновым

Смотреть главные российские сериалы года в горах Сочи

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» стартует 18 сентября на курорте «Роза Хутор». Крупнейшие российские платформы —  START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv — покажут главные сериалы сезона 2022-2023. Также пройдут вечерние смотры новых полнометражных фильмов.

В программе: «Голиаф», «Конец света», «Алиса не может ждать», «Мажор в Сочи», «Комплекс бога», «За полчаса до весны», «С нуля», «Чёрная весна», «Экспресс», «13 клиническая», «Дикие близкие», «Прямой эфир», «Я любила мужа», «Надвое», «Кунгур».

Насладиться музыкально-танцевальным перформансом

18 сентября в краснодарском культурном кластере «Колос» (улица Калинина, 368) покажут перформанс «Пророк» по мотивам одноименной повести философа, художника и писателя Джебрана Халиля Джебрана. 

Главный герой произведения решает покинуть родное село и перед отъездом отвечает на вопросы земляков о любви и браке, преступлении и наказании, радости и печали, добра и зла, религии и смерти. В перформансе переплетаются текст, музыка и танцы. Стоимость 800 рублей.

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