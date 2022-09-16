В Музыкальном микрорайоне Краснодара построят две школы

Краснодарский край

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  • © Фото Barry Zhou с сайта unsplash.com
    © Фото Barry Zhou с сайта unsplash.com

В Краснодаре начали проектировать две школы для Музыкального микрорайона

Школы на 1550 и 300 мест появятся в Музыкальном микрорайоне Краснодара на улицах Григория Пономаренко и Российской, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара. Отметим, сейчас в том районе нет школ. Детям приходится ездить в другие микрорайоны города. 

Также школу на 1100 мест построят в 1 Кипарисовом проезде в посёлке Северном и спроектируют детсад на 280 мест по улице Эгейской. До конца 2022 года в Краснодаре планируют начать возводить четыре школы, три детских сада и спорткомплекс.

В посёлке Лазурном закончили проектировать учебный блок на 300 мест в школе №38. Детские сады и школы там пока не проектируют. Это станет возможно, когда в населённом пункте завершат обустройство инженерных коммуникаций и заселятся жители. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре строят 12 школ и 27 детских садов. При этом не всем первоклассникам хватает мест в школах рядомс домом. О проблеме жителей Губернского микрорайна, где школьникам в этом году отказали в зачислении, мы рассказывали ранее. 

Детские сады Краснодар Строительство Школа

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В Музыкальном микрорайоне Краснодара построят две школы

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