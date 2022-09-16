В прокуратуре начали проверку перевозчиков, которые работают на маршрутах вблизи краснодарских школ № 102-Ф и № 17-Ф

На следующий день после публикации материала Юга.ру, прокуратура Прикубанского округа Краснодаре организовала проверку в отношении перевозчиков

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что начали проверку публикации в СМИ по факту ненадлежащей организации перевозки горожан. Также в ведомстве установили, что перевозчиками по маршрутам №32, №78, и №91 являются ООО «Русавтопром-Кубаньтранс», ООО «Технотранс-Юг» и ООО «Транзит-авто».

«В ходе организованной проверки будет дана оценка должностным лицам при исполнении контрольных полномочий в отношении перевозчиков и организации остановочных пунктов на участке движения автобусов вблизи образовательного учреждения», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура внесла представления перевозчикам.Причиной стало непринятие мер по организации работы транспорта.

Накануне Юга.ру рассказывали, что проблемы с общественным транспортом испытывают жители Прикубанского округа. Школьники там по часу ждут автобусы, чтобы добраться в школы. Кроме того, в некоторых районах нет оборудованных остановок и детям приходится сидеть на бордюрах.