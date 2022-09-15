Глава Адыгеи и губернатор Краснодарского края обсудили сотрудничество регионов

Адыгея, Краснодарский край

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  • Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев © Фото Алексея Гусева
    Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев © Фото Алексея Гусева

На совещании в Майкопе глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили взаимодействие регионов в экономике, культуре, здравоохранении, образовании и других сферах

Открывая мероприятие, Мурат Кумпилов отметил, что у Кубани и Адыгеи давние дружеские отношения и общее прошлое. 

«Кубань — наш важнейший партнер в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Мы развиваем сотрудничество в промышленности, в вопросах транспорта и логистики, в туризме. Взаимодействуем в сфере медицины. Наши образовательные и научные учреждения сотрудничают в вопросах подготовки квалифицированных кадров, вместе реализуют научно-исследовательские проекты. Идёт постоянный культурный обмен, поддерживаем друг друга в развитии спорта высших достижений. На сегодня ни одно массовое спортивное или творческое мероприятие не проходит без участия соседей. Взаимодействуем в работе с молодежью. Совместно решаем вопросы укрепления межнационального согласия», — сказал глава республики. 

Он подчеркнул, что край и республика должны развиваться в тесном взаимодействии, совместно формируя единое экономическое пространство на юге страны. «Это идет на пользу людям, и полностью отвечает государственным интересам: межрегиональное сотрудничество — эффективный инструмент для решения общенациональных задач», — добавил Кумпилов.

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Губернатор Вениамин Кондратьев в своём выступлении поздравил Мурата Кумпилова с переизбранием на пост главы Адыгеи, отметив, что за минувшие 5 лет республика достигла серьёзных результатов.

«За то время, что вы управляете регионом, Адыгея достигла серьезных результатов. Успешно справилась с пандемией коронавируса и решает задачи сегодняшней экономической ситуации. Вы опытный управленец, который всегда действует в интересах земляков. Даже в самые непростые времена ваша республика, как и Краснодарский край, всегда остается самобытной, с ярким культурным наследием и богатыми традициями. Это те незримые нити, что связывают воедино Кубань и Адыгею», — сказал Вениамин Кондратьев.

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В ходе совещания с информацией о реализуемых и намеченных совместных проектах выступили руководители парламентов двух субъектов, а также вице-губернаторы Краснодарского края, и.о. премьер-министра Адыгеи, руководители отраслевых ведомств республики. Итогом встречи стало решение о дальнейшем взаимодействии в достижении актуальных целей и продвижении на федеральном уровне совместных инициатив в экономике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и культуре.  

Вениамин Кондратьев Межрегиональное сотрудничество Мурат Кумпилов Экономика

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