У компании Дерипаски отсудили земли в «Сириусе». Там должны были построить яхтенную марину

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации ФТ Сириус к компании «РогСибАл» Олега Дерипаски. Власти отсудили у бизнесмена 13,8 га земли в районе грузового порта Сочи. Причиной стало использование земель не по назначению.

Компания ООО «РогСибАл» зарегистрирована в Москве. Она входит в промышленную группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Согласно данным «Спарк Интерфакс», компания занимается строительством зданий, портовых сооружений. Генеральным директором является Вадим Зайцев. Оргаизация участвовала в 245 арбитражных делах: в 101 в качестве истца, и в 101 в качестве ответчика.

Из материалов суда известно, что ООО «Порт Сочи Имеретинский» получил в аренду 31 земельный участок для строительства олимпийских объектов. Также там планировали создать береговую инфраструктуру, причалы и технологическое оборудование грузового района морского порта Сочи в устье реки Мзымта. Эти объекты должны были перепрофилировать в инфраструктуру для яхтинга. В 2015 году в связи с реорганизацией порт присоединился к ООО «РогСибАл». Права владения на участки также перешли компании.

Позже по результатам проверок выяснилось, что грузовой порт так и не перепрофилировали в яхтенную марину. Также не установили границы порта и не разработали проектную и иную техническую документацию.

Заседание суда состоялось 12 июля. По его итогам компания должна была вернуть земли администрации в течение 10 дней. Информация об этом есть на сайте суда. Подавала ли компания апелляцию или вернула земли — неизвестно. Связаться с компанией Юга.ру не удалось.

В пресс-службе Сириуса от комментариев воздержались и сказали, что позиция компании по этому вопросу им неизвестна.

Как писали Юга.ру, ранее Генпрокуратура решила, что «Краснополянская косметика» должна вернуть земли фермы и подала иск в суд. Ведомство посчитало, что компания не использует земли по назначению. Адлерский суд Сочи удовлетворил иск. Но компания с таким решением не согласна.