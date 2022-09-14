В Краснодаре задержали мужчину, который зарезал своего знакомого на глазах у прохожих

Днем 13 июля в Краснодаре мужчина несколько раз ударил ножом своего знакомого и убил его. Следственный комитет возбудил уголовное дело

О происшествии на улице Бульвар Интернациональный стало известно из соцсетей. Случившееся сняли на видео очевидцы. Они же и вызвали полицию и медиков.

Двое мужчин дрались на улице, у одного из них был нож. На кадрах видно, что сначала мужчина ударил им своего знакомого по руке, затем по спине, животу, шее и печени. После этого нападавший помыл нож в луже, сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что мужчина попытался скрыться, но на Ростовском шоссе его задержали сотрудники ППС и ДПС УМВД Краснодара и доставили в отдел. В территориальном СК на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Мужчину допросили и в ближайшее время заключат под стражу.

Установлено, что между обвиняемым и убитым долгое время были неприязненные отношения. Днем 13 сентября фигурант ехал на автомобиле, увидел своего знакомого и целенаправленно сбил его. После этого мужчина вышел из машины и ударил пострадавшего ножом не менее шести раз.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Геленджике на улице произошел конфликт между мужчинами из-за высказываний об СВО. После один из них достал нож и ударил им своего оппонента. Пострадавший скончался до приезда медиков.