В Геленджике задержали мужчину, который убил своего знакомого из-за высказываний об СВО

Краснодарский край

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  • © Фото Markus Spiske с сайта unsplash.com
    © Фото Markus Spiske с сайта unsplash.com

В ночь на 25 августа в Геленджике мужчина зарезал своего знакомого. Конфликт произошел из-за разных вглядов на ситуацию в Украине

В Геленджике в ночь на 25 августа 32-летний приезжий из Белгорода и 35-летний местный житель пили алкогольные напитки на парковке возле дома на улице Первомайской. Затем они поругались и в ходе конфликта 32-летний мужчина достал нож и ударил в шею своего знакомого.

Происшествие случилось на глазах у прохожих, которые вызвали скорую и полицию. Но от полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков. Нападавший попытался скрыться на автомобиле и выкинул нож, но на дороге его поймали полицейские.

Со слов очевидцев, конфликт произошел из-за расхождения мнений о специальной военной операции. Также по их словам, на мужчину напали трое человек, один из которых был с ножом. 

Мужчину задержали, он находится в территориальном отделе СК. Нож нашли и изъяли. В ближайшее время подозреваемого заключат под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 24 августа в поселке Лермонтово произошла перестрелка около гостиницы. Троих человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. 

Геленджик Следственный комитет Убийство

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