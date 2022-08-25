В Геленджике задержали мужчину, который убил своего знакомого из-за высказываний об СВО

В ночь на 25 августа в Геленджике мужчина зарезал своего знакомого. Конфликт произошел из-за разных вглядов на ситуацию в Украине

В Геленджике в ночь на 25 августа 32-летний приезжий из Белгорода и 35-летний местный житель пили алкогольные напитки на парковке возле дома на улице Первомайской. Затем они поругались и в ходе конфликта 32-летний мужчина достал нож и ударил в шею своего знакомого.

Происшествие случилось на глазах у прохожих, которые вызвали скорую и полицию. Но от полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков. Нападавший попытался скрыться на автомобиле и выкинул нож, но на дороге его поймали полицейские.

Со слов очевидцев, конфликт произошел из-за расхождения мнений о специальной военной операции. Также по их словам, на мужчину напали трое человек, один из которых был с ножом.

Мужчину задержали, он находится в территориальном отделе СК. Нож нашли и изъяли. В ближайшее время подозреваемого заключат под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.