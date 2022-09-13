На курортах Краснодарского края и Крыма потеплеет до 30 °С

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют потепление на Черноморском побережье во второй половине недели

В Краснодарском крае и Крыму с четверга будет повышаться температура воздуха. В среду на Кубани похолодает до 20-21 °С, а затем температура повысится до 27-30 °С. В Крыму ожидается 25-30 °С, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

По его словам, в Сочи 14 сентября ожидается 23-25 °С, а с 15 сентября воздух прогреется до 25-27 °С. Также он добавил, что в Феодосии, Алуште и Ялте температура морской воды составит 24-25 °С. 

Самое теплое море сейчас у берегов Сочи — 24 °С. В Туапсе, Геленджике, Анапе и Новороссийске температура воды на уровне 23-25 °С. А прохладнее всего в Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке. Там вода остыла до 19-22 °С.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра отметили, что погодные условия в крае сейчас определяют фронтальные разделы циклона. Поэтому, несмотря на высокую температуру, будет дождливо. Штормовое предупреждение сохранится в крае до 15 сентября. Кроме того, на участке от Анапы до Геленджика прогнозируют ветер 15-20 м/с.

Отметим, в Анапе 13 сентября действует запрет на купание. В море шторм и сильное течение. 

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