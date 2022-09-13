В Краснодаре пройдёт премьера нового спектакля «Космос»

Краснодарский край

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  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском театре драмы имени Горького 15-18 сентября пройдут премьерные показы спектакля «Космос»

Это макротрагикомедия по одноименной пьесе Алексея Житковского в постановке Арсения Фогелева. На краснодарской сцене творчество сценариста, известного по произведениям «Мизантроп», «Посадить дерево», «Лета.doc», «Дятел», «Полголовы», «Битва за Мосул», «ШОП», «Фуня», «Мама-шар», «Айболит forever», «Железный всадник» и «Горки» будет представлено впервые.

Действие постановки происходит в провинциальном городе Б., куда приезжает дважды покоритель космоса Сергей Лысов. Он готовится к третьему полёту, но сначала хочет повидаться с земляками. Больше всех его ждёт одноклассница Таня Соколова.

«В пьесе много говорится о некоммуникабельности человека, о трагедии быть все время самим собой и не иметь выхода, не иметь возможности для побега от ситуации и от себя самого. В реалиях сегодняшнего дня пьеса заиграла новыми красками», — цитирует Алексея Житковского пресс-служба театра драмы.

Показы пройдут 15, 16 сентября в 18:30 и 17, 18 сентября в 17:00. Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, с 13 сентября в городах Краснодарского края начинают праздновать 85 лет со дня образования региона. Рассказываем, что можно будет увидеть. 

Кроме того, решили вспомнить популярные мемы о Кубани и жизни в регионе.

Афиша Краснодар Театры

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