В Краснодаре пройдёт премьера нового спектакля «Космос»

Это макротрагикомедия по одноименной пьесе Алексея Житковского в постановке Арсения Фогелева. На краснодарской сцене творчество сценариста, известного по произведениям «Мизантроп», «Посадить дерево», «Лета.doc», «Дятел», «Полголовы», «Битва за Мосул», «ШОП», «Фуня», «Мама-шар», «Айболит forever», «Железный всадник» и «Горки» будет представлено впервые.

Действие постановки происходит в провинциальном городе Б., куда приезжает дважды покоритель космоса Сергей Лысов. Он готовится к третьему полёту, но сначала хочет повидаться с земляками. Больше всех его ждёт одноклассница Таня Соколова.

«В пьесе много говорится о некоммуникабельности человека, о трагедии быть все время самим собой и не иметь выхода, не иметь возможности для побега от ситуации и от себя самого. В реалиях сегодняшнего дня пьеса заиграла новыми красками», — цитирует Алексея Житковского пресс-служба театра драмы.

Показы пройдут 15, 16 сентября в 18:30 и 17, 18 сентября в 17:00. Возрастное ограничение 18+.

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