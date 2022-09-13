Клиенты РНКБ оформили более 100 тыс. вкладов в мобильном приложении

В 2022 году клиенты банка РНКБ более 100 тыс. вкладов на общую сумму около 50 млрд рублей оформили дистанционно в мобильном приложении

Ещё более 25 тыс. вкладов на сумму 10 млрд рублей клиенты оформили в интернет-банке РНКБ. Всего в текущем году в банке открыли 220 тыс. вкладов на сумму 115 млрд рублей, более половины из них — с помощью дистанционных каналов обслуживания.

Количество оформленных без визита в банк депозитов стало рекордным в марте 2022 года — 66% от общего количества, из них при помощи мобильного приложения открыли 54,4%, в интернет-банке — 11,6%. В мобильном приложении РНКБ можно подобрать оптимальный вариант депозита в соответствии с индивидуальными потребностями клиента.

По данным РНКБ, средний возраст вкладчиков в 2022 году — 57 лет, при этом доля мужчин-вкладчиков составляет 36%, женщин — 64%.