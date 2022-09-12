СМИ: жители Ростовской области и Ейска сообщают о мощном взрыве. Официально ситуацию не комментируют

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Скриншот телеграм-канала https://t.me/bazabazon
    © Скриншот телеграм-канала https://t.me/bazabazon

В телеграм-каналах и некоторых СМИ 12 сентября появилось видео предположительно взрыва в Ростовской области. В региональном МЧС сообщили, что информация о ЧП не поступала

12 сентября телеграм-канал Baza опубликовал видео очевидца, на котором видны клубы черного дыма за лесополосой. Предположительно, это взрыв рядом с селом Чалтырь Ростовской области. Позже в пабликах Ростова-на-Дону написали, что видео было снято 4 года назад и выложено сейчас, чтобы показать, как может звучать настоящий взрыв. 

В соцсетях Ростовской области и Ейска жители писали, что днём слышали звуки взрыва. В соцсетях в Ейске местные жители оставляли комментарии с вопросом.

«В 15:11 в районе 1й Широчанки был отчётливо слышен взрыв со стороны города. Что произошло?»

Примерно в это же время звуки взрыва слышали по меньшей мере в четырёх городах Ростовской области. Как сообщают в чатах и соцсетях, звуки были такой силы, что дребезжали стекла, сработала сигнализация в автомобилях. В Таганроге в квартирах из шкафов вылетела посуда. 

Позже экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своём Telegram-канале сообщил, что удар по окрестностям Таганрога нанесли ВСУ. Однако официальные органы власти эту информацию не прокомментировали. В МЧС по Ростовской области журналистам рассказали, что сообщений о ЧП к ним не поступало. А в мэрии Таганрога сообщили, что звук, взбудораживший город, связан с «переходом самолёта на сверхзвук».  

О подобной ситуации в Краснодарском крае Юга.ру писали не один раз. В июне звуки взрывов объяснили пролетающими самолетами. 24 февраля в Ейске услышали звук, похожий на взрыв. В администрации при этом сказали, что в городе все спокойно.  

Взрыв Ейский район МЧС Происшествия Ростов-на-Дону Социальные сети

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СМИ: жители Ростовской области и Ейска сообщают о мощном взрыве. Официально ситуацию не комментируют
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