СМИ: жители Ростовской области и Ейска сообщают о мощном взрыве. Официально ситуацию не комментируют

В телеграм-каналах и некоторых СМИ 12 сентября появилось видео предположительно взрыва в Ростовской области. В региональном МЧС сообщили, что информация о ЧП не поступала

12 сентября телеграм-канал Baza опубликовал видео очевидца, на котором видны клубы черного дыма за лесополосой. Предположительно, это взрыв рядом с селом Чалтырь Ростовской области. Позже в пабликах Ростова-на-Дону написали, что видео было снято 4 года назад и выложено сейчас, чтобы показать, как может звучать настоящий взрыв.

В соцсетях Ростовской области и Ейска жители писали, что днём слышали звуки взрыва. В соцсетях в Ейске местные жители оставляли комментарии с вопросом.

«В 15:11 в районе 1й Широчанки был отчётливо слышен взрыв со стороны города. Что произошло?»

Примерно в это же время звуки взрыва слышали по меньшей мере в четырёх городах Ростовской области. Как сообщают в чатах и соцсетях, звуки были такой силы, что дребезжали стекла, сработала сигнализация в автомобилях. В Таганроге в квартирах из шкафов вылетела посуда.