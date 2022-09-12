«Какой сейчас год, напомните?» Ксения Собчак прочитала газету из Новороссийска. С днем города жителей поздравил Сталин

С 10 по 15 сентября Новороссийск отмечает День города. Городская газета «Новороссийский рабочий» выпустила номер, где жителей поздравляли представители различным организаций. В одном из поздравлений вместо директора Александра Джикидзе было опубликовано фото Иосифа Сталина. На это отреагировала журналистка Ксения Собчак в своём телеграм-канале.

«Какой сейчас год, напомните? В Новороссийске людей с днём города поздравили портретом Сталина».

Её проект «Осторожно Media» взял комментарий у директора и оказалось, что это не ошибка редакции, а желание директора предприятия.

«Ну, нравится он мне очень сильно и моему коллективу. Мы его пропагандируем как человека, который дал нам запись в истории, которой мы гордимся. У нас до сих пор стоят станки и заводы, которые создавались под его руководством. И люди, которые отказываются от своего прошлого, не имеют будущего. У меня такая позиция. И стесняться кого-то, стыдиться... я наоборот горжусь», — рассказал Джикидзе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» Александр Автандилович Джикидзе является учредителем и генеральным директором организации «Альфа-Трейд». В 2021 году «Новороссийски рабочий» опубликовал материал, в котором горожане критиковали неоднозначную рекламу. В городе появились баннеры компании «Альфа» с изображением Сталина и просьбой сдавать металлолом.