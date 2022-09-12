На трассе А-147 в районе Сочи будут поэтапно вводить реверсивное движение

В Сочи снова начнут поэтапный ремонт трассы А-147. Из-за этого на шести участках введут реверсивное движение

С сентября в Сочи возобновят работы на трассе А-127. Дорожники начнут восстанавливать участки, разрушенные сильными осадками в начале 2021 года, рассказали в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Первый участок начнут ремонтировать с 15 сентября. Это будет отрезок км 117+400 — 117+800 и км 138+500 — 139+900 в районах населенных пунктов Волконка и Верхнеякорная Щель. На первом из них работы продлятся до начала декабря, на втором — до конца октября.