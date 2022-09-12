На трассе А-147 в районе Сочи будут поэтапно вводить реверсивное движение
В Сочи снова начнут поэтапный ремонт трассы А-147. Из-за этого на шести участках введут реверсивное движение
С сентября в Сочи возобновят работы на трассе А-127. Дорожники начнут восстанавливать участки, разрушенные сильными осадками в начале 2021 года, рассказали в пресс-службе Упрдор «Черноморье».
Первый участок начнут ремонтировать с 15 сентября. Это будет отрезок км 117+400 — 117+800 и км 138+500 — 139+900 в районах населенных пунктов Волконка и Верхнеякорная Щель. На первом из них работы продлятся до начала декабря, на втором — до конца октября.
С 20 сентября ремонт начнется на на участке км 159+500 — 161 Батумского шоссе. Работы планируют закончить до конца ноября.
Затем с 1 октября будут ремонтировать участки км 143 — 146, км 148 — 153 и км 155 — 158. Это фрагменты трассы между поселками Якорная Щель и Учдере. Ремонт хотят закончить до конца апреля 2023 года.
На всех участках будут вводить реверсивное движение. Потоки автомобилей будут регулироваться светофорами.
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