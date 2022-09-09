В Новороссийске построят скоростную автомагистраль за более чем 90 млрд рублей

В Новороссийске решили построить новую трассу, чтобы развести потоки грузового транспорта и автотуристов

На Восточном экономическом форуме «Газпромбанк», группы компаний «Дело» и «Бамтоннельстрой-Мост» заключили соглашение о сотрудничестве для строительства новой магистрали в Новороссийске. Это будет транзитная дорога «Цемдолина — улица Портовая» с примыканием к трассе М-4 Дон.

Протяженность дороги составит 13 км. Предварительно строительство оценивают в 92, 6 млрд рублей, рассказали в пресс-службе «Газпромбанка». Компании будут участвовать в строительстве на правах концессии.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, новая трасса разгрузит от пробок центр Новороссийска и разведет потоки грузовых машин и автотуристов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в курортный сезон в крае пробки на дорогах к морю достигают нескольких километров. В августе из центра Сочи в сторону Адлера зафиксировали затор в 12 км. Самая масштабная пробка в крае была зафиксирована 1 августа на трассе А-289 от Славянска-на-Кубани в сторону Темрюка. Сервис «Яндекс.Пробки» показывал тогда затор длиной 27 км.