Из Кирова и Самары запустили дополнительные поезда в Сочи. Всего на курорты юга назначили ещё 300 рейсов

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки к Чёрному морю и на другие курорты юга страны компания РЖД запускает осенью дополнительные поезда. Напомним, с 24 февраля в Краснодаре, Анапе и Геленджике не работают аэропорты.

«Интерес к поездкам на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск. В бархатный сезон по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года», — написала пресс-служба СКЖД.

Компания назначила порядка 300 дополнительных рейсов по популярным направлениям. У ряда поездов продлили летний график курсирования или увеличили периодичность. Дополнительные рейсы ввели для поездов:

№ 83/84 Москва — Адлер,

№ 110/109 Москва — Анапа,

№ 125/126 Москва — Новороссийск.

До ноября будут ходить поезда по популярным курортным маршрутам: Архангельск — Анапа, Печора — Адлер, Санкт-Петербург — Анапа, Киров — Нижний Новгород — Адлер, Самара — Адлер, Пермь/Екатеринбург — Новороссийск, Екатеринбург — Анапа, Тында/Северобайкальск — Анапа.

В конце августа Юга.ру писали, что РЖД запустили дополнительные поезда для вывоза туристов с курортов Краснодарского края.