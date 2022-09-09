Из Кирова и Самары запустили дополнительные поезда в Сочи. Всего на курорты юга назначили ещё 300 рейсов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 сентября пресс-служба СКЖД сообщила, что осенью запускает на курорты юга страны 300 дополнительных рейсов поездов

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки к Чёрному морю и на другие курорты юга страны компания РЖД запускает осенью дополнительные поезда. Напомним, с 24 февраля в Краснодаре, Анапе и Геленджике не работают аэропорты. 

«Интерес к поездкам на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск. В бархатный сезон по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года», — написала пресс-служба СКЖД. 

Компания назначила порядка 300 дополнительных рейсов по популярным направлениям. У ряда поездов продлили летний график курсирования или увеличили периодичность. Дополнительные рейсы ввели для поездов:  

  • № 83/84 Москва — Адлер,
  • № 110/109 Москва — Анапа,
  • № 125/126 Москва — Новороссийск.

До ноября будут ходить поезда по популярным курортным маршрутам: Архангельск — Анапа, Печора — Адлер, Санкт-Петербург — Анапа, Киров — Нижний Новгород — Адлер, Самара — Адлер, Пермь/Екатеринбург — Новороссийск, Екатеринбург — Анапа, Тында/Северобайкальск — Анапа.

В конце августа Юга.ру писали, что РЖД запустили дополнительные поезда для вывоза туристов с курортов Краснодарского края.

Анапа дорога на курорт Железная дорога Поезда Сочи

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