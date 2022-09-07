СДЭК начал продавать товары IKEA. Их будут привозить из Турции
На платформе CDEK.Shopping начали продавать товары IKEA
Российский оператор экспресс-доставки СДЭК начал продавать товары IKEA. Продажи открылись на платформе CDEK.Shopping. Доставлять посылки будут из Турции, сообщил ТАСС.
Пока для заказа доступны текстиль и малогабаритная мебель. В будущем станет возможно заказать крупногабаритную мебель, товары для хранения и игрушки.В компании отметили, что будут доставлять даже диваны.
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Сейчас для заказа на платформе доступно почти 500 различных товаров. Среди них кухонный стол, тумбочки, шторы, постельное белье,настенные полки, кастрюли и комоды. Идти посылка будет 1-1,5 месяца. Оплатить заказ можно банковской картой, но стоимость доставки не уточняется.
Как писали Юга.ру, все магазины IKEA закрылись в России 3 марта. Они должны были открыться через 3 месяца, но позже компания решила уйти из России. Перед закрытием магазин устроил онлайн-распродажу. Она длилась больше месяца.