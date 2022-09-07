В Краснодаре после разговора с директором из окна школы выпал ученик девятого класса

В социальных сетях 6 сентября появилась информация, что из окна школы № 40 в Краснодаре выпал старшеклассник. Мальчик остался жив, его госпитализировали с различными переломами. Вечером ребенку провели экстренную операцию. В администрации Краснодара подтвердили эту информацию. Правоохранители на месте происшествия проводят проверку.

Позже стало известно, что сотрудники прокуратуры Карасунского округа пообщались с педагогами школы. Ученик 9 класса выпал из окна 4 этажа учебного здания после разговора с директором. В кабинете директора он давал объяснение по поводу курения на территории школы.

«Кроме того, установлено, что учащийся характеризуется посредственно, воспитывается в неполной многодетной семье», — рассказали в прокуратуре.

Недавно в Новороссийске двое подростков упали с балкона. Дети погибли на месте. В Краснодаре мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона многоэтажки. Рядом с ним обнаружили предсмертную записку.