СМИ: В Новороссийске двое подростков упали с балкона. Дети погибли на месте

Краснодарский край

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  • Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По сообщению СМИ, 1 сентября с балкона многоэтажки в Новороссийске выпали двое подростков. Они погибли

1 сентября около 23:00 в Новороссийске двое детей выпали с общего балкона многоэтажки. Подростки, мальчик и девочка 15 лет, упали с высоты 19-го этажа. Дети погибли. Об этом сообщила «Наша газета. Новороссийск». Официальных комментариев по происшествию до сих пор нет. 

Начальник управления по делам несовершеннолетних в Новороссийске Евгений Титков подтвердил журналистам, что инцидент действительно произошел. По информации СМИ, правоохранители сейчас проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона многоэтажки. Рядом с ним обнаружили предсмертную записку. 

Новороссийск Полиция Происшествия Самоубийства

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