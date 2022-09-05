5 сентября Басманный суд Москвы аннулировал лицензию СМИ у «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Юга.ру публикуют ссылки на самые читаемые материалы издания о Краснодарском крае

В марте «Новая газета» решила приостановить работу — «до окончания спецоперации на территории Украины», поскольку получила второе предупреждение от Роскомнадзора, которое грозило отзывом лицензии СМИ. Сегодня, после решения суда, редакция «Новой газеты» заявила, что причиной было «непредоставление Роскомнадзору бумажки в тот период времени, когда РКН еще не существовало в природе». «Новая газета» публиковала материалы об острых проблемах РФ, в том числе — Краснодарского края. Юга.ру вспоминают самые читаемые материалы последних лет. «Нам здесь жить» Одним из сюжетов, которому «Новая газета» посвятила много самых громких материалов, стала резня в Кущевской в ноябре 2010 года. Расследование в трех частях вышло спустя месяц, и ее авторы Елена Костюченко и Анна Артемьева были вынуждены начать материал с уведомления: «В этом материале будет мало фамилий, многие имена изменены. Даже сейчас, когда основной костяк банды находится под стражей, люди боятся говорить». В статье описали историю банды, которая правила в Кущевке 20 лет. Текст красноречиво показывает, почему никто в тридцатитысячной станице не мог остановить «цапков».

Кущевские казаки объяснили, почему они не мешали цапкам: «Нагайкой? Она лишь часть одежды казака»

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд завершил уголовное дело банды «цапков». Они были крупными аграриями и управляли 63 тыс. га земель вокруг Кущевской. Основным выгодополучателем их посадки оказался «Агрокомплекс имени Ткачева», получивший в распоряжение 50 тыс. га их земельного банка. Впрочем, и без них фирма бывшего губернатора Кубани возглавила рейтинг самых объемных землевладений, контролируемых политической элитой. В 2021 году Елена Романова опубликовала расследование о «втором переделе дорогой кубанской земли — когда на смену обнаглевшим бандитам сначала пришли заботливые «государственники». Убийства с изнасилованиями сменились уголовными делами, «разборки» — решениями судов, «тёрки» — пресс-релизами». «Боль без срока давности» В 2020 году Изольда Дробина выпустила материал о смертях рожениц и их новорожденных в Староминской. Факты их смерти никто не расследовал, и местные жители начали жаловаться лишь после того, как в станице 37-летняя Ольга Журавлева умерла на восьмом месяце беременности вместе с ее неродившимся ребенком. Местные врачи даже не пытались его спасти. Собкор «Новой газеты» собрала истории «женщин, прошедших через ад». «На хуторе близ Дворца» В январе 2021 года «Дворец Путина» стал одним из самых обсуждаемых объектов недвижимости в мире. Он находится рядом с селом Прасковеевка под Геленджиком. Там живет 300 человек, поэтому о строительстве на мысе «Путинка» все знали давно — многие жители работали и работают на стройке до сих пор. Спустя месяц спецкор «Новой газеты» Илья Азар съездил в Прасковеевку и под неусыпным контролем местной ФСБ поговорил с местными жителями о том, как за последние годы изменилась их жизнь.

Mash посетил «дворец Путина» в Геленджике и увидел там только голые стены: А вот «Медуза»* нашла вторую аквадискотеку

«Жизнь и смерть Жени Ипатова, столкнувшегося с несправедливостью» В декабре 2021 в редакцию «Новой» передали видеозапись, которую Евгений Ипатов снял незадолго до смерти после пыток в сочинской полиции в октябре того же года. Его полчаса избивали по ладоням, ребрам, почкам, ноге. В кабинет заходили другие люди, которые видели происходящее, но ничего не предпринимали. Позже обезглавленный труп Ипатова обнаружили на железнодорожных путях в Адлере. Родственники погибшего парня не верят в версию полицейских — будто он сам бросился под поезд — и требуют расследовать происшествие. Однако Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье «доведение до самоубийства». Эту историю изложил в своей статье Андрей Карев. Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, но получить его не удалось. «Единая Россия» сдохла», — сказал он, и за ним пришли Тем не менее, самым читаемым материалом о Краснодарском крае стала новость о том, что 22 декабря 2021 года главу Краснодара Андрея Алексеенко задержали по подозрению в особо крупной взятке. Позже он вернулся к своим обязанностям, а недавно добровольно покинул пост мэра, чтобы возглавить совет министров Харьковской области, подшефной краю во время специальной военной операции. Но скандал вокруг обысков в мэрии и дома у чиновника и мнение политолога о том, что задержание стало частью большой кампании силовиков против политиков края, курирующих строительную область, принесло публикации рекордные 500 тыс. просмотров.