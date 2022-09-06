В Сочи прогнозируют сильный ветер. На курорте высокая вероятность пожаров

6 сентября в Сочи ожидают усиление ветра, порывы будут 15-18 м/с. На курорте сохраняется высокая вероятность пожаров



Администрация Сочи сообщила, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на курорте все службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности. Синоптики предупредили жителей о резком усилении ветра на курорте. Ночью и днём 6 сентября ожидают усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный ветер. Местами порывы 15-18 м/с.

Кроме того, 6, 7, 8 сентября в предгорьях и низких горах Лазаревского района сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор на территории города строго запрещено. Нарушителям грозит административный штраф.

«Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями», — предупреждает мэрия курорта.

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