В Краснодарском крае неделя начнется с кратковременных дождей

Краснодарский край

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  • © Фото Wirestock с сайта Freepik
    © Фото Wirestock с сайта Freepik

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае 5-6 сентября переменную облачность с жарой до 26°C

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считают, что ближайшие два дня в Краснодарском крае будет облачно и преимущественно без осадков. Однако утром 5 сентября местами возможен кратковременный дождь и гроза, в некоторых районах — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. 

Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от 8 до 13°C, днем — от 15 до 20°C. На побережье Черного моря ночью не будет холоднее 18°C, днем не будет жарче 26°C.

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В Краснодарском крае неделя начнется с кратковременных дождей
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