В Краснодарском крае неделя начнется с кратковременных дождей

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считают, что ближайшие два дня в Краснодарском крае будет облачно и преимущественно без осадков. Однако утром 5 сентября местами возможен кратковременный дождь и гроза, в некоторых районах — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от 8 до 13°C, днем — от 15 до 20°C. На побережье Черного моря ночью не будет холоднее 18°C, днем не будет жарче 26°C.