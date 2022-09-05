Жители Краснодарского края тратят на оплату ЖКХ около 5 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В рейтинге по стране Краснодарский край занял 18 место по расходам на жилищно-коммунальные услуги

За год в регионе доля затрат снизилась на 0,5% до 9,1%. Средние расходы семьи на ЖКХ в крае составляют 4,7 тыс. рублей.  В рейтинге регионов России, составленном «РИА Новости», Краснодарский край занял 18 место по расходам на жилищно-коммунальные услуги и топливо. 

Самые низкие доли расходов в 2021 году были в Дагестане (3,5 тыс. рублей) и Ингушетии (4,4 тыс. рублей). А самые высокие — на Камчатке (9,9 тыс. рублей), на Чукотке (7,4 тыс. рублей) и Магаданской области (9,8 тыс. рублей). 

В России за год показатель снизился на 0,1%. В среднем семья тратит на оплату коммунальных услуг и топлива 10,4% от всех расходов, или 5,5 тыс. рублей. В Москве на это уходит 10,8% всех расходов, или 10,3 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 9,7%, или 7 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что с июля в Краснодарском крае выросли коммунальные тарифы. В среднем по региону рост составил 4,2%. 

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