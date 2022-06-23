В Краснодарском крае вырастут коммунальные тарифы. Узнали, какие и на сколько

С 1 июля по всей стране подорожают услуги ЖКХ и коммунальные тарифы. В администрации края уже рассказали о повышении цен

По информации Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, в регионе в среднем плата за коммуналку вырастет на 4,2%. В некоторых районах тарифы могут подняться еще на 2,6%, но роста платежей выше 6,8 % не будет. В этом году в Краснодаре не вырастет цена за холодное водоснабжение, водоотведение и природный газ. Останутся прежними и тарифы на капремонт, они уже подорожали с января.

Электроэнергия. Цена вырастет на 5% (с 5,24 до 5,50 руб./кВтч) на 4,9% (с 3,67 до 3,85 руб./кВтч) для сельского населения, а также для тех, у кого дома установлена электроплита. Если есть счетчик день/ночь, тариф вырастет до 6,17 рубля (сейчас 5,87) за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00. Ночной тариф подорожает с 3,15 до 3,31 рубля. Для сельского населения и горожан с электроплитами с такими счетчиками тариф: 4,32 рубля за киловатт днем и 2,32 рубля ночью.

Теплоэнергия. Для потребителей услуг «Краснодартеплоэнерго» (КТЭ) тариф составит 2166,52 руб./Гкал (сейчас 2072,66 руб./Гкал). Если поставщик АО «Краснодартеплосеть», то услуга для горожан подорожает с 1827,67 до 1900,8 рубля за гигакалорию.

Вывоз мусора. Цена вырастет с 393,75 рубля за кубометр до 410 рублей.

Почему тарифы растут каждый год в июле?Тарифы ЖКХ могут повысить только один раз в год. Удорожание зависит от годовой инфляции и роста расходов предприятий ЖКХ. 30 октября 2021 года правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на портале правовой информации.

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