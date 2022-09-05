В горах Сочи пройдёт трейловый фестиваль Rosa Wild Trail
10-11 сентября на курорте «Роза Хутор» около двух тысяч спортсменов пробегут дистанции от 10 до 180 км в рамках фестиваля Rosa Wild Trail
Участникам фестиваля предстоит испытать себя на девяти разных дистанциях разного уровня сложности — от 10-километрового забега с набором высоты 770 метров до самого сложного в России 180-километрового трейла с набором высоты 13,2 тыс. метров и длительностью 47 часов.
В программе фестиваля есть также вертикальный забег Rosa Vertical: участники поднимутся на максимальных оборотах в крутую гору, финишируя на высоте 2320 метров над уровнем моря на Роза Пик. Юные трейлраннеры (до 14 лет) поучаствуют в веселом детском забеге без фиксации времени и победителей. Каждый участник забегов — как взрослых, так и детского — получит целый пакет подарков от партнеров и памятную медаль на финише.
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Маршруты пройдут по самым живописным горным ландшафтам курортов «Роза Хутор» и «Газпром», Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка.
Для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды организаторы фестиваля совместно с Сочинским нацпарком проведут так называемый плоггинг — гибрид бега и уборки. Бегуны возьмут с собой на пробежку пакеты и соберут встречающийся на дистанции мусор. В этот раз порядок наведут на горе у крепости Ачипсе. Экологической повестке посветят также выступления некоторых спикеров трейлового фестиваля в горном клубе «Спорт-Марафон». Желающие смогут также послушать лекции от профессионалов по вопросам подготовки к сложным трейлам, особенностям питания, узнать историю Кавказского биосферного заповедника и многое другое.
В программу фестиваля Rosa Wild Trail также входит креативный квест, участники которого отправятся в путешествие по курорту «Роза Хутор» с поиском контрольных пунктов, где им предложат разные задания. После забегов трейлраннеры смогут расслабиться в неформальной атмосфере гитарного вечера или на занятиях йогой.
Для тех, кто планирует провести выходные на «Роза Хутор», Юга.ру собрали три варианта отдыха в горах Сочи с бюджетом от 15 тыс. рублей. Как добраться на курорт, где жить и чем заняться тут летом — читайте здесь.