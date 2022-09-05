В горах Сочи пройдёт трейловый фестиваль Rosa Wild Trail

10-11 сентября на курорте «Роза Хутор» около двух тысяч спортсменов пробегут дистанции от 10 до 180 км в рамках фестиваля Rosa Wild Trail

Участникам фестиваля предстоит испытать себя на девяти разных дистанциях разного уровня сложности — от 10-километрового забега с набором высоты 770 метров до самого сложного в России 180-километрового трейла с набором высоты 13,2 тыс. метров и длительностью 47 часов.

В программе фестиваля есть также вертикальный забег Rosa Vertical: участники поднимутся на максимальных оборотах в крутую гору, финишируя на высоте 2320 метров над уровнем моря на Роза Пик. Юные трейлраннеры (до 14 лет) поучаствуют в веселом детском забеге без фиксации времени и победителей. Каждый участник забегов — как взрослых, так и детского — получит целый пакет подарков от партнеров и памятную медаль на финише.

Читайте также: В горах Сочи пройдёт осенний фестиваль New Star Weekend

Маршруты пройдут по самым живописным горным ландшафтам курортов «Роза Хутор» и «Газпром», Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды организаторы фестиваля совместно с Сочинским нацпарком проведут так называемый плоггинг — гибрид бега и уборки. Бегуны возьмут с собой на пробежку пакеты и соберут встречающийся на дистанции мусор. В этот раз порядок наведут на горе у крепости Ачипсе. Экологической повестке посветят также выступления некоторых спикеров трейлового фестиваля в горном клубе «Спорт-Марафон». Желающие смогут также послушать лекции от профессионалов по вопросам подготовки к сложным трейлам, особенностям питания, узнать историю Кавказского биосферного заповедника и многое другое.

В программу фестиваля Rosa Wild Trail также входит креативный квест, участники которого отправятся в путешествие по курорту «Роза Хутор» с поиском контрольных пунктов, где им предложат разные задания. После забегов трейлраннеры смогут расслабиться в неформальной атмосфере гитарного вечера или на занятиях йогой.