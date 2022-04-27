Бывший замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов стал директором компании зятя Ткачева

Краснодарский край

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  • Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Джамбулат Хатуов возглавил сочинскую компанию зятя Ткачева ООО «Мантера-Групп»

Напомним, Джамбулат Хатуов в 2006 году возглавлял Армавир, в 2008 году его назначили исполняющим обязанности мэра Сочи, а в 2009 году он стал первым вице-губернатором Кубани.

В 2015 году Александр Ткачев стал министром сельского хозяйства РФ. Затем в 2016 году Хатуова назначили первым замминистра сельского хозяйства РФ. Ткачев покинул пост главы Минсельхоза в 2018 году, а Хатуов ушел из министерства только в 2021 году.

Теперь Хатуов стал генеральным директором ООО «Мантера-Групп». Ее владельцем является зять Ткачева Роман Баталов. Компания зарегистрирована в Адлерском районе Сочи по адресу: Континентальный проспект, 6. Данные об этом есть в ЕГРЮЛ. Там же находится один из корпусов отельного комплекса «Сочи Парк».

Как писали Юга.ру, «Мантера-Групп» владеет игорной зоной «Красная Поляна», парком развлечений «Сочи Парк», «Курортом Красная Поляна», винодельней Château de Talu, форелевым хозяйством, многофункциональным комплексом премиум-класса Mantera seaview residence, расположенным напротив Олимпийского парка в Сочи.

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Бывший замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов стал директором компании зятя Ткачева
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