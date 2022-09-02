«Краснодар» сыграет с «Сочи». На кого ставят аналитики?

В субботу в краевой столице пройдет кубанское дерби. 3 сентября «Краснодар» сыграет с «Сочи». На стадионе ожидают аншлаг. В ближайшем ЖК даже вводят пропускной режим

В субботу, 3 сентября, «Краснодар» встретится с «Сочи» на домашней арене. Игра восьмого тура Российской премьер-лиги начнется в 18.30. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По итогам семи туров РПЛ «Краснодар» занимает четвертое место в таблице, на их счету 14 очков. У «Сочи» — 13 очков в семи матчах, они находятся на шестой строчке турнирной таблице.

Спортивные аналитики говорят о том, что команды во многом равны друг-другу. Однако по мнению авторов «Спорт-Экспресс», черноморская команда может быть более успешна в нападении.

Спортивный комментатор Константин Генич считает, что матч двух кубанских команд, одна из самых интересных игр в предстоящем туре. Обе команды сейчас выглядят достойно.

На фоне высокого интереса к противостоянию команд, власти Краснодара ввели пропускной режим в ближайшем к стадиону ЖК «Панорама».

Жители микрорайона уже получили уведомления, а многие — оформили пропуска, сообщает телеканал «Краснодар». Въезды в ЖК перекроют за 3 часа до начала игры и откроют спустя 3 часа после ее окончания. Исключение — машины пожарной и аварийно-спасательной службы, полиции и скорой помощи.

В мэрии пояснили, что такая практика существует уже несколько лет. Дело в том, что болельщики занимают парковочные места возле домов, а местным жителям просто негде оставлять свои авто.

Недавно Юга.ру рассказывали, что после матча «Сочи» с «Ахматом», фанат отобрал у ребенка майку, подаренную футболистом Кристианом Нобоа. В ФК «Сочи» решили исправить эту несправедливость.