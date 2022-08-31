Фанат отобрал у ребенка майку, подаренную футболистом Кристианом Нобоа. В ФК «Сочи» решили исправить несправедливость

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный фанат забрал у ребенка футболку, подаренную игроком «Сочи»

Инцидент произошел после футбольного матча «Сочи» — «Ахмат». Футболист сочинской команды Кристиан Нобоа пообещал одному из фанатов подарить футболку с подписью. После игры он подошел к мужчине и отдал подарок. Затем еще одну майку он решил отдать стоящему рядом ребенку.

Но мужчина не дал уйти ребенку с футболкой и начал вырывать ее из рук мальчика. Сам футболист ушел и не заметил конфликта. Очевидцы говорили, что мужчина был пьян.

Телеграм-канал Baza написал, что о случившемся узнали представители футбольного клуба. Они хотели отправить мальчику футболку по почте, но узнали, что он из Кургана и решили вручить подарок лично. Ребенок получит новую футболку на матче «Урал» — «Сочи». Матч состоится 31 августа в Екатеринбурге. Начало игры в 15:00.

Юга.ру рассказывали, что в мае ФК «Сочи» обратился в швейцарский суд, чтобы поиграть в еврокубках. Всего четыре российских клуба подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на запрет российским командам участвовать в европейских футбольных соревнованиях. 

Сочи Футбол

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