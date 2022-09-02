В Краснодаре откроется выставка импрессиониста Валерия Рыжкова
В краснодарской галерее «Особняк» 3 сентября откроется мемориальная выставка «Валерий Рыжков. Наследие»
В главном зале представлено около 40 пейзажей и натюрмортов, которые продемонстрируют эволюцию живописного стиля мастера. Вместо кисточек он предпочитал пользоваться мастихином — шпателем для смешивания красок на палитре.
«Мемориальная выставка представит зрителю Валерия Рыжкова (1944-2021) как большого мастера импрессионистской живописи, как человека, без которого невозможно представить краснодарский «Арбат» 1990-х, и как блестящего педагога-вдохновителя», — рассказывают организаторы.
В отдельном зале находятся работы, написанные в память о Рыжкове его друзьями и коллегами по творческому объединению «Северная, 500». Среди них Николай Райбац, Алексей Паршков, Галина Кравченко, Владимир Сырятов, Виктор Сапач, Владимир Яковлев.
Ещё одну часть экспозиции подготовили студенты, которых мастер обучал живописи в Краснодарском педагогическом колледже № 3. Это Ирина Приведенцева, Юлия Шарунова, Евгения Брейн, Мария Исламова, Елена Носивская, Анна Калачёва, Галина Губанова, Анна Пасхалиди, Евгения Жаде, Ольга Ратиева.
Начало вернисажа 3 сентября в 17:00. Выставка «Валерий Рыжков. Наследие» будет работать до 17 сентября. Вход свободный. Галерея «Особняк» находится по адресу улица Фрунзе, 37.
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