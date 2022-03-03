В Сочи ночью произошло землетрясение

Жители Сочи поздно вечером 2 марта сообщили, что почувствовали подземные толчки

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поздно вечером 2 марта в ЕДДС города поступило сообщение о землетрясении, которое произошло в 21 км. от Сочи в 22:56. Его магнитуда составила 3, интенсивность — примерно 4-5 баллов.

В ведомстве уточнили, что экстренные службы не получали сообщений о пострадавших. Проверяется городская инфраструктура.

По данным специализированных сайтов по мониторингу землетрясений, магнитуда сейсмособытия в Сочи составила 3,9 (больше заявленной МЧС). Само землетрясение произошло на глубине 5 км в акватории Черного моря.