В Краснодаре установили 12 светофоров, которые умеют регулировать поток автомобилей
На дорогах Краснодара появились 12 «умных» светофоров
Первый такой светофор появился в июле на пересечении улиц Уральской и Дунайской. Тогда бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко пообещал установить в городе еще 12 «умных» светофоров.
В пресс-службе мэрии города 31 августа сообщили, что обещанные светофоры установили. Они появились на перекрестках:
- на ул. Уральской и Дунайской;
- на ул. Северной и им. Брюсова;
- на ул. им. Каляева и Алма-Атинской;
- на ул. им. Ломоносова и им. Головатого;
- на ул. им. Горького и Красноармейской;
- на ул. Промышленной и Березанской;
- на ул. Уральской и 1-го Мая;
- на ул. Старокубанской и Бургасской;
- на ул. им. Дзержинского и Нефтяной;
- на ул. им. Атарбекова и им. Воровского;
- в районе ул. Бородинской, 156/2;
- в районе ул. Восточно-Кругликовской, 64/1.
Светофоры оснащены специальными датчиками и умеют регулировать автомобильные потоки так, чтобы не возникали пробки. Также в зависимости от интенсивности движения они могут изменять длительность работы сигналов.
В мэрии сказали, что до 1 ноября в городе установят еще пять таких светофоров — на пересечении улиц Дальней и Гаражной, ул. Калинина и Кропоткина, ул. Бабушкина и Каляева, ул. Российской и Декабристов, ул. Красной и Ленина, а также в станице Старокорсунской.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре регулярно образуются сильные пробки на дорогах. Часто они бывают из-за непогоды.