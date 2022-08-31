В Краснодаре установили 12 светофоров, которые умеют регулировать поток автомобилей

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

На дорогах Краснодара появились 12 «умных» светофоров

Первый такой светофор появился в июле на пересечении улиц Уральской и Дунайской. Тогда бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко пообещал установить в городе еще 12 «умных» светофоров.

В пресс-службе мэрии города 31 августа сообщили, что обещанные светофоры установили. Они появились на перекрестках:

  • на ул. Уральской и Дунайской;
  • на ул. Северной и им. Брюсова;
  • на ул. им. Каляева и Алма-Атинской;
  • на ул. им. Ломоносова и им. Головатого;
  • на ул. им. Горького и Красноармейской;
  • на ул. Промышленной и Березанской;
  • на ул. Уральской и 1-го Мая;
  • на ул. Старокубанской и Бургасской;
  • на ул. им. Дзержинского и Нефтяной;
  • на ул. им. Атарбекова и им. Воровского;
  • в районе ул. Бородинской, 156/2;
  • в районе ул. Восточно-Кругликовской, 64/1.

Светофоры оснащены специальными датчиками и умеют регулировать автомобильные потоки так, чтобы не возникали пробки. Также в зависимости от интенсивности движения они могут изменять длительность работы сигналов.

В мэрии сказали, что до 1 ноября в городе установят еще пять таких светофоров — на пересечении улиц Дальней и Гаражной, ул. Калинина и Кропоткина, ул. Бабушкина и Каляева, ул. Российской и Декабристов, ул. Красной и Ленина, а также в станице Старокорсунской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре регулярно образуются сильные пробки на дорогах. Часто они бывают из-за непогоды.

Благоустройство Дороги Краснодар

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