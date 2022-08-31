РНКБ открыл эскроу-счета для населения на 25 млрд рублей

Российский национальный коммерческий банк открыл 5,7 тыс. эскроу-счетов на общую сумму около 25 млрд рублей после запуска проектного финансирования в России 1 июля 2019 года

С начала 2022 года банк открыл 1932 эскроу-счёта на сумму 8,5 млрд рублей. Средняя сумма счёта в 2022 году — 4,4 млн рублей. Счёт эскроу — специальный счёт в банке, который оформляют желающие приобрести квартиру в ипотеку на первичном рынке в строящихся жилых комплексах. Будущий владелец жилья вносит деньги на такой счёт в банке, а банк временно блокирует их в качестве оплаты стоимости договора долевого участия. Застройщик получит эти средства только после выполнения своих обязательств по договору счёта эскроу.

В целом, начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование по ФЗ-214 банк одобрил и подписал 61 сделку по проектам общей площадью 1,4 млн кв. метров на общую сумму более 66 млрд рублей. С начала 2022 года РНКБ оформил 17 сделок на сумму 19,6 млрд рублей.

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«Проектное финансирование в Крыму продолжает активно развиваться, это приоритетное для нас направление в корпоративном кредитовании. РНКБ располагает всеми необходимыми инструментами для поддержки застройщиков и развития строительного рынка в регионах присутствия банка», — говорит вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то он получает скидку к ставке в размере 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% по госпрограмме «IT-ипотека», от 5% по программе «Семейная ипотека» и от 6% по программе «Господдержка 2020». Около 30% всех ипотечных кредитов с начала 2022 года РНКБ выдал в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ — от 8%.